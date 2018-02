Grazer Arzt entwickelte Erste-Hilfe-App

Befinden sich Menschen in Lebensgefahr, zählt jede Sekunde. Um in solchen Momenten Zeit zu sparen, hat ein Grazer Arzt jetzt eine weltweit einzigartige Erste-Hilfe-App mit Sprachsteuerung entwickelt, die via Smartphone Leben retten soll.

