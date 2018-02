Davis-Cup: „Der Unterschied ist Dominic“

Die „Mission Weltgruppe“ von Österreichs Davis-Cup-Team ist am Freitag und Samstag in Sankt Pölten mit einem 5:0-Sieg gegen Weißrussland erfolgreich eröffnet worden. Zwei Siege steuerte auch Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, bei. Soll es mit der Rückkehr in die oberste Liga funktionieren, ist ein Einsatz Thiems im April in Russland wohl unumgänglich. Allerdings liegt der Termin für den Weltranglistensechsten eher ungüstig. „Der Unterschied ist Dominic, das ist ganz klar. Vielleicht kann er über seinen Schatten springen“, sagte der Kapitän des Österreichischen Tennisverbands (ÖTV), Stefan Koubek.

