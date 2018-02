50 Minuten beim Papst

Erstmals seit 1960 hat mit Recep Tayyip Erdogan ein türkisches Staatsoberhaupt am Montag Audienz beim Papst bekommen. Papst Franziskus nahm sich mit 50 Minuten besonders lange Zeit. Ob die umstrittene türkische Militärintervention in Syrien und die verschlechterte Menschenrechtslage in der Türkei angesprochen wurden, ist nicht bekannt. Man habe über die „Situation des Landes“ gesprochen, blieb der Vatikan nach der Audienz vage. Dafür stand ein Thema im Mittelpunkt, bei dem sich beide Seiten betont einig sind.

