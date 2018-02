„Ganz Wien is so herrlich hin, hin, hin“

Vor genau 20 Jahren ist Falco gestorben. Und bei kaum einem anderen Musiker spielte die Heimatstadt eine derart omnipräsente Rolle. Er lebte vom Wiener Schmäh – und vom Wien-Schmäh. Vor allem in seiner frühen Phase war ein Wien-Bezug in Songs fast so etwas wie ein Erfolgsgarant - angefangen bei seinem ersten Hit „Ganz Wien“. Und Falcos Bild von Wien wandelte sich mit seiner Karriere und seinem Aufstieg: von der Hassliebe zum pulsierenden Moloch zum klischeebeladenen Spiel mit der dekadenten besseren Gesellschaft.

Lesen Sie mehr …