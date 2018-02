Zwei Drittel der Privatwohnungen sind befristet

Zwischen 2008 und 2016 sind in Österreich die privaten Hauptmietzinse von Neuvermietungen um 35 Prozent in die Höhe gegangen - unverhältnismäßig, so die Arbeiterkammer (AK). Die meisten Verträge sind zudem befristet.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at