SpaceX-Rakete „Falcon Heavy“ soll morgen starten

Die US-amerikanische Raumfahrtfirma SpaceX will die bisher größte und stärkste Rakete ins All schicken. „Falcon Heavy“, so ihr Name, soll morgen Abend vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus in Richtung Mars aufbrechen. Mit dabei: ein Auto.

Mehr dazu in science.ORF.at