Jerome Powell wird Chef der US-Notenbank Fed

Die US-Notenbank Fed hat einen neuen Chef. Der Nachfolger von Janet Yellen an der Spitze der Fed, Jerome Powell, legte heute in Washington den Amtseid ab, wie die Zentralbank auf ihrer Website mitteilte. US-Präsident Donald Trump hatte den Währungshüter an die Fed-Spitze berufen und dafür den nötigen Segen des Senats erhalten.

Per Videobotschaft machte Powell deutlich, dass die Notenbank auch unter seiner Führung Wachstum, einen soliden Arbeitsmarkt und Preisstabilität fördern wolle. Das Finanzsystem sei nun wesentlich stärker und widerstandsfähiger als vor der Finanzkrise: „So soll es bleiben.“ Die Notenbank sei gut darauf vorbereitet, eventuellen Gefahren zu begegnen, sagte Powell.

Stufenweise Zinsanhebung erwartet

Experten erwarten, dass der 65-Jährige die Strategie von Yellen fortsetzen wird, die Zinsen während des Wirtschaftsbooms stufenweise anzuheben. Die Märkte stellen sich darauf ein, dass Powell im März den nächsten Schritt nach oben folgen lassen wird.

Viele Börsianer stellen sich inzwischen darauf ein, dass die US-Notenbank Fed die derzeit bei 1,25 bis 1,5 Prozent liegenden Leitzinsen in diesem Jahr viermal erhöht, mehr als bisher signalisiert. Denn in den USA brummt die Wirtschaft, auf dem Arbeitsmarkt läuft es rund, und die Löhne stiegen im Jänner zum Vorjahr so stark an wie seit Mitte 2009 nicht mehr.