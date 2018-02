Umfrage: 47 Prozent achten bei Einkauf auf Gütesiegel

Beim Lebensmitteleinkauf orientieren sich 47 Prozent an Gütesiegeln. Das ergab eine Umfrage von Greenpeace. Am meisten werde dem AMA-Gütesiegel vertraut, das aber nicht unproblematisch sei, so Greenpeace. Andere Biosiegel hätten zwar höhere Standards, seien aber weitaus weniger bekannt.

