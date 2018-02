BUWOG-Übernahme durch deutsche Vonovia ist eingeläutet

Die Einkaufstour des größten deutschen Wohnungskonzerns Vonovia in Österreich geht nun weiter: Nach der rund 2,7 Mrd. Euro schweren Übernahme des börsennotierten heimischen Immobilienkonzerns conwert im Frühjahr des Vorjahres ist nun die BUWOG an der Reihe. Die Angebotsfrist startete heute und läuft noch bis 12. März. Die Deutschen bieten den BUWOG-Aktionären 29,05 Euro pro Aktie in bar.

Die BUWOG-Aktien gaben an der Wiener Börse im Tagesverlauf bis zum Nachmittag um 0,42 Prozent auf 28,66 Euro nach. Die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen erhalten während der ersten Annahmefrist 115.753,65 Euro in bar je Wandelschuldverschreibung mit einem Nominalbetrag von 100.000 Euro. In der Nachfrist will der deutsche Wohnungsriese dann einen reduzierten Preis von 93.049,33 Euro je Wandelschuldverschreibung zahlen.

Bis 19. Februar kann der Deal noch bei den Kartellwächtern beeinsprucht werden: Jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche Interessen durch den Zusammenschluss berührt würden, könne binnen 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung gegenüber der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und/oder dem deutschen Bundeskartellanwalt eine schriftliche Äußerung abgeben, so die BWB in einer Aussendung. Vonovia strebe die alleinige Kontrolle über die BUWOG, also eine Komplettübernahme, an.