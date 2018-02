Barnier fordert klare Position

In Sachen EU-Binnenmarkt und Zollunion stellt Brüssel die Briten vor die Wahl: entweder drinbleiben oder aussteigen. „Die Zeit ist gekommen, eine Entscheidung zu treffen“, so EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Montag nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May. Die „Brexit“-Verhandlungen werden für sie zunehmend zur parteiinternen Zerreißprobe.

