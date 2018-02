Insider: Union und SPD setzen Gespräche morgen fort

In Deutschland gehen die Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD nach dpa-Informationen aus Teilnehmerkreisen in die zweite Verlängerung. Die Gespräche würden dann in der CDU-Zentrale fortgesetzt, hieß es heute Abend aus Parteikreisen am Rande der noch laufenden Koalitionsverhandlungen in der SPD-Zentrale.

Nach einer Zwischenbilanz der noch offenen Streitpunkte sollen sich die Parteispitzen darauf geeinigt haben, die Beratungen in der Nacht zu unterbrechen und den zweiten anvisierten Puffertag zu nutzen.