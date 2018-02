Bundesliga: Rapid kündigt Stadionverbote an

Für all jene Rapid-Fans, die am Sonntag im Wiener Derby zwischen den Hütteldorfern und der Austria im Allianz Stadion mit dem Werfen von Gegenständen für eine Spielunterbrechung gesorgt haben, wird es für längere Zeit keinen Besuch mehr im Stadion geben. Rapid-Präsident Michael Krammer kündigte gestern harte Maßnahmen an. „Die rote Linie wurde hier überschritten“, sagte der 57-Jährige gestern. Neben Stadionverboten solle es für die Übeltäter auch finanzielle Konsequenzen geben.

Mehr dazu in sport.ORF.at