Krebsklone bedrohen Ökosysteme

Der Marmorkrebs breitet sich rasant aus und gefährdet mittlerweile ganze Ökosysteme. Ein Blick in sein Erbgut fördert Erstaunliches zutage: In den Seen und Flüssen sind offenbar nur Klone unterwegs.

