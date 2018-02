Katzian als ÖGB-Chef nominiert

Bei den Vertretern der sozialdemokratischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bahnt sich ein Führungswechsel an. An der Spitze der Arbeiterkammer (AK) soll Renate Anderl die Position von Rudolf Kaske übernehmen. Er zieht sich aus privaten Gründen zurück. Für die Nachfolge des Chefs des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), Erich Foglar, wurde der mächtige Gewerkschafter Wolfgang Katzian nominiert. Dieser will im Umgang mit der Regierung zunächst auf Dialog setzen, aber auch, „wenn notwendig, in den Widerstand treten“.

