Regierung verhängt Ausnahmezustand

Die politische Krise auf den Malediven spitzt sich weiter zu. Sicherheitskräfte nahmen am Dienstag den obersten Richter des Landes sowie einen anderen Richter am Obersten Gerichtshof fest. Die Polizei sprach via Twitter von einer „laufenden Ermittlung“. Angesichts der anhaltenden Unruhen und des von der Regierung verhängten Ausnahmezustands rät das österreichische Außenministerium von nicht zwingend notwendigen Reisen in die Hauptstadt Male ab - China und Indien warnen ganz allgemein vor Reisen in das Urlaubsparadies.

Lesen Sie mehr …