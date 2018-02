Fußball: Salzburg sieht viel Luft nach oben

Kein überzeugender Auftritt, aber dennoch gewonnen und gleich zum Frühjahrsauftakt die Tabellenführung übernommen: Für Red Bull Salzburg überwog nach dem Last-Minute-Sieg gegen die Admira am Wochenende klar das Positive. Das auch dank Rückkehrer Andre Ramalho, der in der 95. Minute per Kopf traf und sein Team erlöste. Obwohl die Marschrichtung bei den „Bullen“ stimmt, sieht Coach Marco Rose noch viel Luft nach oben. „Wir haben nicht das gespielt, was wir eigentlich spielen wollten“, betonte der Deutsche.

