Manche Gütesiegel wenig vertrauenswürdig

Auf zahlreichen Produkten in heimischen Supermärkten prangen Gütesiegel, die vorgeben, besonders umweltfreundlich hergestellt worden zu sein. Manche halten nicht, was sie versprechen, kritisiert der Umweltschutzorganisation Greenpeace in einem heute erschienenen Bericht.

