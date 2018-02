Letzte Runde? Merkel ruft zu Kompromissen auf

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Auftakt der Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen zur Kompromissbereitschaft auf allen Seiten aufgerufen. „Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen. Dazu bin ich auch bereit, wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen“, sagte die CDU-Vorsitzende heute in Berlin.

Es gehe darum, mit einer verlässlichen Regierung die Voraussetzungen dafür zu schaffen, „dass wir morgen auch noch in Wohlstand und in Sicherheit im umfassenden Sinne leben können“. Dieses Ziel dürfe man bei allen Details, um die es jetzt gehe, nicht aus den Augen verlieren. Merkel nannte drei Knackpunkte, um die es am Dienstag noch gehen werde: Gesundheit, Arbeitsmarkt und „internationale Verlässlichkeit“.

Schulz rechnet mit Abschluss

SPD-Chef Martin Schulz rechnet mit dem Abschluss der deutschen Koalitionsverhandlungen heute. „Ich habe guten Grund anzunehmen, dass wir heute zu Ende kommen werden“, sagt er beim Eintreffen in der SPD-Zentrale in Berlin.

Es gehe darum, eine stabile, dauerhafte Regierung zu bilden. Berichte, in der Außenpolitik gebe es noch große Probleme, weist er zurück. In der Europapolitik sei man zu einem „hervorragenden Ergebnis“ gekommen.

CSU: Nicht über Dienstag hinaus verlängern

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sieht nach eigenen Worten keine Möglichkeit, die Koalitionsverhandlungen in Deutschland über Dienstag hinaus zu verlängern. „Deswegen wissen wir, dass wir heute Nacht zu einer Einigung kommen müssen. Alles andere wäre auch für die Bürger unzumutbar“, sagte er heute vor der Fortsetzung der Gespräche in Berlin. Scheuer fürchtet wegen der vergleichsweise langen Suche nach einer neuen Regierung einen wachsenden Frust in der Bevölkerung.

SPD-Mitgliederentscheid rechtens?

Das deutsche Bundesverfassungsgericht prüft die Zulässigkeit des geplanten SPD-Mitgliederentscheids zur Großen Koalition. Es habe fünf Anträge gegeben, das Votum zu untersagen, sagte ein Sprecher heute in Karlsruhe. Zwei der fünf Eingaben wurden zunächst ohne Begründung abgewiesen, wie der Sprecher des Bundesverfassungsgerichts weiter bekanntgab.

Zuvor hatte die „Rheinische Post“ über die Anträge berichtet. Dem Bericht zufolge gibt es Zweifel, ob sich die von der SPD geplante Mitgliederbefragung mit der Freiheit der Abgeordneten und den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie vereinbaren lässt.

Eintrittswelle bei SPD

Vor dem geplanten Mitgliedervotum verzeichnen die Sozialdemokraten eine Eintrittswelle. Genaue Zahlen über die Neueintritte sollen erst am Abend vorliegen. Wer bis 18.00 Uhr im Mitgliederverzeichnis steht, soll wie alle anderen SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag mit CDU und CSU abstimmen dürfen. Schon in den vergangenen Wochen gab es Tausende Neueintritte bei der SPD. Gegner einer erneuten Großen Koalition hatten mit dem Slogan „Tritt ein, sag nein!“ geworben.