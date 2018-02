DFB-Pokal: Junuzovic soll Bremen ins Halbfinale führen

Am Wochenende hat Zlatko Junuzovic bei Werder Bremen in der Liga noch als „Joker“ geglänzt. Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen setzt Trainer Florian Kohfeldt am Dienstag wieder von Beginn an auf den Österreicher. „Sladdi wird definitiv von Anfang an spielen“, betonte der 35-Jährige und hofft, dass sein Kapitän wie schon auf Schalke den Unterschied ausmacht. Im zweiten Spiel des Tages versucht indes Drittligist Paderborn, die Bayern zu ärgern.

