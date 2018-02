UNO kann Güter in Syrien nicht verteilen

Die Vereinten Nationen können in Syrien tonnenweise bereitstehende humanitäre Hilfsgüter wegen anhaltender Kämpfe und umständlichen Genehmigungsverfahren nicht verteilen. Die UNO-Vertreter im Land verlangten heute umgehend eine mindestens einmonatige Kampfpause, um Millionen Menschen versorgen und Kranke und Verwundete retten zu können. Die Situation sei extrem, die Folgen unabsehbar, wenn die humanitäre Krise nicht gestoppt werde, berichteten sie.

Sie verurteilten, dass die Zivilbevölkerung und die humanitäre Hilfe zum Spielball der kämpfenden Parteien geworden seien. Besonders in den belagerten und schwer erreichbaren Regionen gebe es seit Wochen keinen Zugang. „Wenn wir die Genehmigungen hätten, könnten wir drei Konvois pro Woche losschicken, die innerhalb von zwei Monaten 700.000 Menschen erreichen könnten“, teilten sie mit.

Verfahren behindern Hilfe

Es habe den Anschein, dass die komplizierten Genehmigungsverfahren darauf ausgelegt seien, die Hilfe zu verhindern, sagte der Sprecher der UNO-Nothilfebüros (Ocha), Jens Laerke, in Genf. Dazu gehörten endlose Fragen nach der Zahl der Hilfsbedürftigen, den genauen Hilfsmitteln, der Reiseroute und genauen Uhrzeit des Konvois.

In Afrin, wo das türkische Militär im Jänner eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG startete, seien Zivilisten zwischen den Fronten eingeschlossen. 380 Familien hätten in umliegende Dörfer und nach Aleppo fliehen können, aber vielen seien die Fluchtwege abgeschnitten. Auch in anderen Provinzen sei die Lage der Zivilbevölkerung desolat.