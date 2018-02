Falco und sein Wien-Schmäh

Vor genau 20 Jahren ist Falco gestorben. Und bei kaum einem anderen Musiker spielte die Heimatstadt eine derart omnipräsente Rolle. Er lebte vom Wiener Schmäh – und vom Wien-Schmäh. Vor allem in seiner frühen Phase war ein Wien-Bezug in Songs fast so etwas wie ein Erfolgsgarant - angefangen bei seinem ersten Hit „Ganz Wien“. Und Falcos Bild von Wien wandelte sich mit seiner Karriere und seinem Aufstieg: von der Hassliebe zum pulsierenden Moloch zum klischeebeladenen Spiel mit der dekadenten besseren Gesellschaft.

