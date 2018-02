Haftbefehl gegen Assange bleibt aufrecht

Die britische Justiz hat ihren Haftbefehl gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange aufrecht erhalten. Ein Gericht in London lehnte heute einen Antrag der Anwälte von Assange ab, den Haftbefehl aufzuheben.

Assange hält sich seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London auf und fürchtet, beim Verlassen des Gebäudes festgenommen und an die USA ausgeliefert zu werden.