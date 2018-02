Prominente und Premieren

Am Donnerstag geht in der Wiener Staatsoper die 62. Ausgabe des Opernballs über die Bühne. Die Vorbereitungen für das gesellschaftliche Großereignis laufen auf Hochtouren, fast 500 Arbeiterinnen und Arbeiter putzen derzeit das Haus am Ring heraus. Die Gästeliste kann sich auch abseits der Schauspielstars Melanie Griffith und Lily James sehen lassen. Prominente Gäste im Schlepptau hat etwa Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der seine Premiere beim „Ball der Bälle“ feiert.

