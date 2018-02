Drahtzieher von Somalia-Anschlag zum Tode verurteilt

Nach dem tödlichsten Anschlag in Somalias jüngster Geschichte sind drei Männer zu schweren Strafen verurteilt worden. Im Oktober starben mindestens 512 Menschen, als sich ein Attentäter auf einer belebten Kreuzung in Mogadischu in einem Lastwagen in die Luft gesprengt hatte.

Ein Militärgericht in der somalischen Hauptstadt verhängte heute die Todesstrafe gegen einen Mann, der sich der Anklage zufolge in einem zweiten Auto in die Luft gesprengt und überlebt hatte.

Ein Mitangeklagter erhielt eine lebenslange Haftstrafe, ein weiterer muss für drei Jahre in Haft, wie Richter Hassan Ali Nor erklärte. Zwei Männer wurden freigesprochen.

Verbindungen zu Al-Schabab-Miliz?

Zu dem Anschlag bekannte sich niemand, er trug aber die Handschrift der Terrormiliz al-Schabab. Die sunnitischen Fundamentalisten kämpfen seit Jahren in Somalia um die Vorherrschaft. In dem verarmten Land am Horn von Afrika schließen sich Experten zufolge viele junge Männer den Extremisten weniger aus religiösen als vielmehr aus finanziellen Gründen an.