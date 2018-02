Raumfahrer spielen Badminton auf Raumstation ISS

Die Besatzung der Internationalen Raumstation (ISS) hat nach russischen Angaben erstmals Badminton in der Schwerelosigkeit gespielt. In Zweierteams schlugen sich die Raumfahrer aus Russland, den USA und Japan inmitten von Weltraumtechnik den Ball zu, wie in einem Video der Raumfahrtbehörde Roskosmos heute zu sehen war.

Der Badmintonverband in Moskau teilte mit, schon Raumfahrtpionier Juri Gagarin, der erste Mensch im All, habe Badminton gespielt - allerdings auf der Erde. „Nun ist der Sport in den Kosmos gelangt“, hieß es.

Die Raumfahrer hätten nach „kosmischen Regeln“ gespielt: Ein Netz gab es nicht, auf den Boden fallen konnte der Ball wegen der Schwerelosigkeit auch nicht. Punkte seien nicht gezählt worden. „Die Freundschaft hat gesiegt“, schrieb Roskosmos.