Polizist schoss in Asylheim mit Dienstwaffe

In einem Asylheim in St. Johann (Pongau) in Salzburg ist es Montagabend zu einem Vorfall zwischen einem 17-Jährigen aus Afghanistan und Polizisten gekommen, bei dem ein Beamter einen Schuss aus der Dienstwaffe abgab.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at