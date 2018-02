Börsen: Liveschaltung zu Markus Koch in New York

Die Talfahrt an der Wall Street ist vorerst beendet. Der Rekordabsturz an der US-Börse gestern sorgt aber weltweit für Unsicherheit. In der ZIB2 eine Liveschaltung zum Börsenexperten Markus Koch in New York.

Endspurt bei deutschen Koalitionsverhandlungen

Für den späten Abend wird ein Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD erwartet. In der ZIB2 eine Liveschaltung zu Roland Adrowitzer in Berlin.

ÖGB und AK regeln Nachfolge

Die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen hat heute ihre Kandidaten für die Nachfolge an der Spitze von Gewerkschaft und Arbeiterkammer nominiert: Als neuer ÖGB-Chef dürfte Wolfgang Katzian, als neue AK-Präsidentin Renate Anderl feststehen. Yilmaz Gülüm und Harald Jungreuthmayer mit einem Doppelporträt.

Debatte über Ex-Burgtheater-Chef

Ein offener Brief von einem Teil der Burgtheater-Belegschaft sorgt seit dem Wochenende für Debatten. Darin wird eine „Atmosphäre der Angst“ unter dem früheren Direktor Matthias Hartmann angeprangert. In der ZIB2 ein Hintergrundbericht.

