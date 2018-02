SpaceX-Rakete auf Jungfernflug

Die weltweit stärkste Raumfahrtrakete ist zu ihrem Jungfernflug gestartet. Die 70 Meter lange Riesenrakete „Falcon Heavy“ der privaten US-Raumfahrtfirma SpaceX hob am Dienstagnachmittag (Ortszeit, Dienstagabend MEZ) unter riesigem Jubel Zehntausender Schaulustiger vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. Ziel der Schwerlastrakete ist eine Umlaufbahn um die Sonne, die in Teilen in der Nähe des Mars entlangführt. Mit im Gepäck: ein kirschroter Roadster des SpaceX-Gründers Elon Musk.

Lesen Sie mehr …