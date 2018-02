Erleichterung bei Verhandlern

Nach Marathonverhandlungen und zähem Ringen haben CDU, CSU und SPD unter großer Erleichterung der Verhandler einen Durchbruch für eine neue Auflage der Großen Koalition in Deutschland erzielt. Der Vertrag steht, teilten die SPD-Spitzenverhandler am Mittwochvormittag mit. Zuvor war bekanntgeworden, dass sich die drei Parteien auf die Ressortverteilung geeinigt hatten - die Verteilung der Ministerien war offenbar der große Punkt, an dem es sich gehakt hatte. Doch trotz der verkündeten Einigung sind noch einige Hürden zu nehmen - etwa die Abstimmung unter den SPD-Mitgliedern.

