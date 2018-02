Zähes Ringen in der Verlängerung

Die Einigung auf eine Große Koalition in Deutschland lässt weiter auf sich warten. Auch nach einem nächtlichen Sitzungsmarathon von CDU, CSU und SPD war in den frühen Morgenstunden kein Ende der Verhandlungen in Sicht. Die Verhandlungen hätten bereits am Sonntag abgeschlossen werden sollen, Montag und Dienstag waren nur als „Puffertage“ eingeplant gewesen. Nach zähen Verhandlungen berichtete die dpa am Vormittag, dass die Ressortverteilung abgeschlossen wurde.

