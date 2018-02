Explosion auf Schießstand geklärt: Pulver auf Teppich

Die Explosion in einem Schießstand in Oberösterreich scheint so gut wie geklärt zu sein. Offenbar war beim Einschießen eines Gewehrs eine heiße Patrone auf einen mit Pulverrückständen kontaminierten Teppich gefallen.

