Verkehrsprobleme wegen dichten Schneefalls

Intensiver Schneefall sorgt seit der Früh in Teilen des Landes für Verkehrsprobleme, etwa in der Steiermark und in Kärnten. Besonders betroffen sind die Süd- und die Pyhrnautobahn (A2 und A9). Lkws bleiben hängen, Auffahrunfälle sorgen für Staus.

Betroffen war auch das Burgenland. Vor allem im Süden mussten die Feuerwehren zahlreiche Fahrzeuge bergen.

