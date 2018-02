Versuchslabor Columbus seit zehn Jahren im All

Europas Wissenschaft verfügt mit Columbus über ein Versuchslabor, in dem 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Schwerelosigkeit herrscht – ein Paradies für Materialforscher, Chemiker und Astrobiologen. Am 7. Februar 2008 wurde Columbus ins All geschossen.

