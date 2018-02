Börsenabsturz: Analysten auf der Suche nach Ursachen

Mit einer Sogwirkung hat der Kurssturz an der New Yorker Wall Street auch die Börsen in Asien und Europa hinabgezogen. Internationale Analysten sprachen von Panik und suchten die Gründe für den Kursabfall. Die Angst vor einer Abwärtsspirale ging um. Österreichische Experten gaben sich hingegen entspannt. Es handle sich um eine „notwendige Korrektur“, sagte etwa Friedrich Mostböck, Chefanalyst der Erste Group. Die befürchtete Panik brach nicht aus, auch der Dow Jones erholte sich wieder. Doch die Sorge, der Absturz könnte Vorbote für Größeres sein, blieb.

Mehr dazu in Angst vor Zinswende ließ Kurse absacken