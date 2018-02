Gemischte Gefühle bei Annäherung

Die koreanische Halbinsel befindet sich seit 68 Jahren formell im Krieg. In jüngster Zeit gab es wenig Entspannung im Konflikt zwischen dem demokratischen Süden und dem diktatorisch geführten Norden. Durch die bald startenden Olympischen Winterspiele in Südkorea kommt aber Bewegung in das festgefahrene Patt. Erstmals schickt der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ein Familienmitglied ins Nachbarland. Auch ein gemeinsamer Olympiaeinmarsch soll Zeichen setzen. Doch die Annäherung stößt nicht einhellig auf Zustimmung.

