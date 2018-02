Militäraufmarsch zu Ehren der Streitkräfte

US-Präsident Donald Trump hat einem Zeitungsbericht zufolge das Verteidigungsministerium mit der Planung einer Militärparade beauftragt. „Die Marschordnung lautete: Ich will eine Parade wie die in Frankreich“, erklärte ein Militärvertreter gegenüber der „Washington Post“. Trump hatte während seines Staatsbesuchs die Parade am französischen Nationalfeiertag in Paris miterlebt und sich vom Aufgebot an Panzern und Soldaten nachhaltig beeindruckt gezeigt. Von demokratischer Seite, aber auch aus Militärkreisen erntet Trump scharfe Kritik - und im Internet wird über die Idee gespottet.

