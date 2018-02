Höbelt in FPÖ-Historikerkommission für ÖH „untragbar“

Die ÖH an der Universität Wien kritisiert in einer Aussendung den möglichen Leiter der Historikerkommission rund um die Aufarbeitung der Geschichte der FPÖ. Der Uni-Wien-Professor Lothar Höbelt sei für die Besetzung der Kommission „absolut untragbar“, so Sandra Velebit (VSStÖ).

Höbelt habe an einer Festschrift für den Holocaust-Leugner David Irving mitgeschrieben und in der „Aula“ publiziert, heißt es in der Aussendung. Er sei „immer wieder durch NS-verharmlosende Äußerungen“ aufgefallen, so Lena Köhler (GRAS).

FPÖ: Kommission soll kommende Woche fixiert werden

Die FPÖ will den Beschluss zur Historikerkommission kommende Woche fällen. Bei einem Bundesparteivorstand dürften Fahrplan und Besetzung des Gremiums festgemacht werden. Bis jetzt wurden von der FPÖ noch keine Namen für die Historikerkommission genannt.

Im Zuge der Affäre um ein Liederbuch der Burschenschaft Germania zu Wiener Neustadt kündigte Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) an, die Geschichte des „Dritten Lagers“ aufzuarbeiten. Dazu soll eine Historikerkommission eingesetzt werden.