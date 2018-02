18-Jährige drohte an steirischer Schule mit Bombe

Eine 18-Jährige hat per E-Mail gedroht, in ihrer Schule in Weiz (Steiermark) heute eine Bombe zu zünden. Sprengsatz wurde keiner gefunden, die Schülerin konnte rasch ausgeforscht werden. Sie gab als Motiv schulische und psychische Probleme an.

