Fußball: Salzburg will Youth-League-Lauf fortsetzen

Red Bull Salzburg kämpft heute (18.00 Uhr) vor eigenem Publikum um den Einzug ins Achtelfinale der UEFA Youth League. Dem Titelverteidiger stellt sich im Play-off des Nachwuchspendants zur Champions League in Wals-Siezenheim der portugiesische Topclub Sporting Lissabon in den Weg. Sollten die „Jungbullen“ gewinnen, wäre es bereits der 14. Matchsieg in Folge im Bewerb.

