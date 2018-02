Deutsche Gräfin in Salzburg wegen Drogenhandels verurteilt

Wegen Drogenhandels ist gestern eine deutsche Gräfin in Salzburg vor Gericht gestanden. Sie soll gemeinsam mit ihrer früheren Lebensgefährtin fast acht Kilo Cannabis produziert und verkauft haben, um ihre Kokainsucht zu finanzieren. Beide bekamen Haftstrafen - teilbedingt und bedingt.

Zahlreiche Festnahmen in Oberösterreich

Die Polizei hob nach monatelangen Ermittlungen eine große Drogenbande in Gmunden (Oberösterreich) aus. 20 mutmaßliche Dealer konnten überführt werden, acht sitzen in U-Haft.

18 Festnahmen in der Steiermark

Auch in der Steiermark gelang der Polizei ein Schlag gegen die Drogenszene. 18 Personen sind in Haft. In Koffern und Rucksäcken sollen sie Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von rund 850.000 Euro von Italien nach Österreich gebracht haben.

