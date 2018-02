Russland beginnt mit Ausweisung nordkoreanischer Arbeiter

Russland hat mit der Rückführung nordkoreanischer Arbeiter in deren Heimat begonnen. Moskau komme damit den im Dezember vom UNO-Sicherheitsrat beschlossenen Sanktionen nach, sagte Russlands Botschafter in Nordkorea, Alexander Matsegora, heute. Das Verbot, Nordkoreaner zu beschäftigen, werde der russischen Wirtschaft allerdings „einen Rückschlag“ versetzen, fügte er hinzu.

„Wir halten die UNO-Vorgaben streng ein“, zitierte die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti Botschafter Matsegora. Auch das russische Außenministerium teilte auf AFP-Anfrage mit, dass Moskau die Resolution befolge, welche die Rückführung aller Arbeitsmigranten aus Nordkorea innerhalb von 24 Monaten vorsieht.

Rückkehr bis 2019

Nordkoreanische Bürger, „die sich legal in unserem Land aufhalten, werden bis zum Ablauf des Ultimatums in Russland arbeiten“, teilte das Ministerium mit. Die neuen Sanktionen waren Ende Dezember einstimmig vom UNO-Sicherheitsrat verabschiedet worden. Sie sehen die Rückkehr aller im Ausland arbeitenden Nordkoreaner bis Ende 2019 vor.

Etwa 35.000 Nordkoreaner arbeiten nach Angaben des Botschafters aktuell in Russland, hauptsächlich im Bausektor, in der Landwirtschaft und der Fischerei. Ihre Löhne seien nur geringfügig niedriger als die russischer Bürger. Etwa die Hälfte ihres Gehalts müssten sie allerdings an die Regierung in Pjöngjang abführen.