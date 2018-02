Macron lehnt Forderungen korsischer Nationalisten ab

Bei seinem ersten offiziellen Besuch auf Korsika hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zentrale Forderungen der regierenden Nationalisten zurückgewiesen. In einer Rede zur Zukunft der Mittelmeer-Insel sprach sich Macron heute in Bastia dagegen aus, die korsische Sprache dem Französischen gleichzustellen.

Zu einer größeren politischen Autonomie sagte der Präsident lediglich, er „respektiere“ dieses Ansinnen. Zuvor hatte er bereits eine Freilassung bekannter Häftlinge abgelehnt.

Erwähnung in Verfassung

Macron machte in seiner rund einstündigen Rede lediglich ein Zugeständnis an die Nationalisten, das als symbolisch gewertet wird: Er sprach sich dafür aus, Korsika in der französischen Verfassung zu erwähnen. Damit werde die Identität der Insel anerkannt, und sie werde „in der Republik verankert“.

Zur korsischen Sprache sagte Macron: „Es gibt bereits eine offizielle Sprache, das Französische.“ Er werde es nicht dulden, wenn Korsischsprachige Vorteile erhielten, etwa bei der Arbeitssuche.