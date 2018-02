Olympia 2018: Österreichs heißeste Eisen in Südkorea

„Wenn es ganz gut läuft, könnte wirklich mehr herausschauen als in Sotschi“, hofft ÖOC-Präsident Karl Stoss. Vor vier Jahren waren es am Ende 17 Medaillen. Wie viele es in Pyeongchang werden, steht in den Sternen. Für eine ansehnliche Ausbeute in Pyeongchang ist das 105-köpfige Team aber gerüstet.

Mit Marcel Hirscher und Anna Gasser gibt es zwei heiße Kandidaten auf Gold. Überhaupt sind die Alpinen und die Snowboarder die Hoffnungsträger. Aber auch auf dem Eis, in den Loipen und auf den Schanzen stehen die Chancen nicht schlecht.

Mehr dazu in sport.ORF.at/pyeongchang2018/