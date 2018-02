Russland führte Waffen im Wert von 15 Mrd. Dollar aus

Die russische Rüstungsindustrie hat im vergangenen Jahr Waffen im Wert von etwa 15 Mrd. Dollar (etwa 12,2 Mrd. Euro) in 53 Länder exportiert. Diese Zahl gab gestern das Unternehmen für Waffenexporte, Rosoboronexport, in Moskau bekannt. Dessen Direktor Alexander Micheijew erklärte, damit behalte „Russland seine beherrschende Stellung auf dem weltweiten Waffenmarkt“.

2016 hatte Russland Waffen im Wert von mehr als 15 Mrd. Dollar in 52 Länder ausgeführt. Nach Angaben des internationalen Friedensforschungsinstituts Sipri in Stockholm liegen die USA beim Waffenexport im Zeitraum 2012 bis 2016 mit 33 Prozent des gesamten Markts klar in Führung. Es folgen Russland (23 Prozent), China (6,2 Prozent) und Frankreich (sechs Prozent).

Lieferung u. a. nach Indien, China und Syrien

Russland investiert seit 15 Jahren beträchtliche Summen in die Modernisierung seiner Streitkräfte. Seit Langem liefert das Land Rüstungsgüter an Indien und China. In den vergangenen Jahren kam das Bürgerkriegsland Syrien hinzu.

Trotz „beispiellosen Drucks“ einer Reihe westlicher Länder und deren „unfairer Wettbewerbsmethoden“ ist es Micheijew zufolge gelungen, auf neue Außenmärkte vorzudringen. In der Asien-Pazifik-Region und im Nahen Osten gebe es neue Kunden.