Brasilien: Bayer erhält Erlaubnis für Monsato-Übernahme

Die brasilianischen Wettbewerbshüter haben Bayer grünes Licht für die geplante Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto gegeben. Die Kartellbehörde Cade stimmte dem Geschäft gestern zu.

Voraussetzung für das Einverständnis sind Zugeständnisse, die Bayer und Monsanto bereits gemacht haben. Dazu gehört auch, dass Bayer für fast sechs Milliarden Euro einen Teil seines Geschäfts mit der Landwirtschaft an BASF verkauft.

EU und USA prüfen weiter

Brasilien spielt in der Agrarproduktion eine wichtige Rolle. Mit der Genehmigung dort nimmt der deutsche Konzern deshalb eine wichtige Hürde. Die Entscheidungen der Wettbewerbshüter in den USA und der EU stehen aber noch aus. Die EU-Kommission hatte ernsthafte Bedenken an der Übernahme angemeldet, da der Zusammenschluss den Wettbewerb unter anderem bei Pestiziden und Saatgut beeinträchtigen könnte.

Bayer zeigte sich erfreut: „Die Cade-Zustimmung zur Akquisition von Monsanto ist eine hervorragende Neuigkeit“, erklärte der Chef der Agrarsparte, Liam Condon.