Präsidentenwahl in Venezuela findet im April statt

Die umstrittene Präsidentenwahl im krisengeplagten Venezuela soll am 22. April abgehalten werden. Das teilte das Wahlamt gestern mit. Die Opposition lehnt das Datum als zu früh ab und argumentiert, in so kurzer Zeit könnten keine freien und transparenten Wahlen vorbereitet werden.

Eigentlich war die Präsidentenwahl erst Ende des Jahres vorgesehen, aber die Regierung zog sie überraschend vor. Offenbar will der sozialistische Präsident Nicolas Maduro die gegenwärtige Schwäche der Opposition nutzen und seine Macht zementieren.

Im vergangenen Jahr ließ Maduro das von der Opposition dominierte Parlament entmachten. Zahlreiche Oppositionspolitiker sind entweder von der Wahl ausgeschlossen, in Haft oder ins Ausland geflohen.