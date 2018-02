Schwere Unfälle auf schneeglatten Straßen

Bei Unfällen auf schneeglatten Straßen in Oberösterreich sind in den vergangenen Stunden mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden. In Ansfelden fing ein Auto nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen Feuer.

