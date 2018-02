Zwei Tote in Floridsdorfer Wohnung gefunden

Die Polizei entdeckte in einer Wohnung in der Rußbergstraße in Wien-Floridsdorf die Leichen einer Frau und eines Mädchens. Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ handelt es sich um Mutter und Tochter. Die beiden dürften schon länger tot sein.

