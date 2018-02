Clemens Setz: „Bot“ erklärt das Schaffen des Literaten

Clemens Setz war 26, als er 2009 mit seinem 700-Seiten-Roman „Die Frequenzen“ für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. In seinem neuen Buch gibt das einstige „Wunderkind der österreichischen Literatur“ in Form eines Gesprächs Einblick in seine literarische Arbeit, oder besser gesagt: Ein Bot, ein Computerprogramm, das Aufgaben automatisiert ausführt, steht hier Rede und Antwort. „Bot. Gespräch ohne Autor“ heißt der Band, herausgegeben von Angelika Klammer.

Mehr dazu in oe1.ORF.at