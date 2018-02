Deutlich längere Verzögerungen erwartet

Die einen fahren in den Urlaub, die anderen schon wieder nach Hause: Das bevorstehende Wochenende könnte für viele Autofahrer zur Geduldsprobe werden. Während in Vorarlberg, Wien und Niederösterreich die Semesterferien enden, beginnen sie in Kärnten, Salzburg, Tirol und im Burgenland - sowie in einigen deutschen Bundesländern. Auf Österreichs Straßen wird es dadurch eng, das ganze Wochenende über ist mit zahlreichen Verzögerungen zu rechnen - die könnten diesmal deutlich länger ausfallen als am Anfang der ersten Tranche der Semesterferien.

Lesen Sie mehr …